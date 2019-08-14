Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı
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Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı

36 dakika önce

Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı, iki takımın taraftarları tribündeki yerlerini almaya başladı.

Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı, System.String[]
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı, iki takımın taraftarları tribündeki yerlerini almaya başladı.

UEFA Süper Kupasında Liverpool ile Chelsea bu akşam saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları 19.00 itibariyle açıldı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde aramaları yapılıp, stada alındı.

Bileti olmayan bazı sporseverler de stat ve etrafında renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL
Spor

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
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