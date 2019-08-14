Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı
36 dakika önce
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı, iki takımın taraftarları tribündeki yerlerini almaya başladı.
Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçı öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları açıldı, iki takımın taraftarları tribündeki yerlerini almaya başladı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
UEFA Süper Kupasında Liverpool ile Chelsea bu akşam saat 22.00'de kozlarını paylaşacak. Dev mücadele öncesi Beşiktaş Park'ta stat kapıları 19.00 itibariyle açıldı. Taraftarlar yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde aramaları yapılıp, stada alındı.
Bileti olmayan bazı sporseverler de stat ve etrafında renkli görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL
İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi Chelseali Jorginho'nun ismi formaya yanlış yazıldı! Liverpool-Chelsea maçında sahaya taraftar girdi! İşte o görüntüler Muhammed Salah hayranları, Vodafone Park'a akın etti!