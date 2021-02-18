Beşiktaş, paylaştıkları videonun yayıncı kuruluş tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi - Son Dakika

Beşiktaş, paylaştıkları videonun yayıncı kuruluş tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi

18.02.2021 10:30
Beşiktaş, paylaştıkları videonun yayıncı kuruluş tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi, System.String[]

F.Bahçe'nin ardından Beşiktaş da yayıncı kuruluşla kriz yaşadı. Beşiktaş Kulübü, G.Saray'ı 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından sosyal medya hesaplarından, yayıncı kuruluştan izin alınarak yapılmış paylaşımın yine yayıncı kuruluş tarafından şikayet edilerek kaldırılmasına tepki gösterdi. Aynı video daha sonra, imalı bir mesajla yeniden paylaşıldı.

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinde attığı ikinci gole ilişkin videoyu sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un telif hakları sebebiyle bu videoyu kaldırtması sonrası Beşiktaşlı taraftarlar da Twitter'dan "Oh no Bein" etiketi ile tepki vermişlerdi. Siyah-beyazlı kulüpten konu hakkında bir açıklama paylaşıldı.

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray maçının ardından sonra yayınlanan videonun telif gerekçesiyle Twitter tarafından kaldırıldığını duyurdu ve yayıncı kuruluş beIN SPORTS hakkında bir açıklama paylaştı.

Siyah - beyazlıların yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği maçın ardından resmi sosyal medya hesaplarımızdan paylaştığımız, yüzbinlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından beğenilen ve yoğun etkileşim alan video paylaşımımız, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'un telif başvurusu sebebiyle sosyal medya paylaşım platformu Twitter tarafından erişime kapatılmıştır.

Yayın hakları sözleşmesine uygun ve kulüplere tanınan sürelere bağlı kalınarak hazırlanmış, yayınlanmadan önce yayıncı kuruluşun ilgili birimi tarafından onayı alınmış video paylaşımımız için beIN SPORTS yetkilileri ile yaptığımız görüşmede tarafımıza verilen cevap, paylaşımın 'Sehven' yapılan başvuru sonucu Twitter tarafından yayından kaldırıldığı olmuştur.

Sehven de olsa Camiamıza yapılan yanlış nedeniyle mecraları aracılığıyla özür dilemesini beklediğimiz yayıncı kuruluş, bu beklentimize karşılık vermediği için tarafımızca işbu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

'Sehven' açıklamasına rağmen gerekeni yapmamalarını anlayamadığımız beIN SPORTS'u, tarafsızlık ilkesi ile yayın yapıp yapmadıklarını sorgulamamamız için camiaların hassasiyetlerine karşı daha dikkatli ve duyarlı hareket etmeye davet ediyoruz."

Beşiktaş, paylaştıkları videonun yayıncı kuruluş tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi

VİDEO YENİDEN PAYLAŞILDI

Yapılan bu açıklamanın ardından yayıncı kuruluşla ortak noktada buluşan siyah-beyazlılar, aynı videoyu yeniden sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Beşiktaş yaptığı paylaşıma, "Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için" mesajını da ekledi. Bu paylaşım da siyah-beyazlı taraftarlar tarafından on binlerce beğeni aldı.

Beşiktaş, paylaştıkları videonun yayıncı kuruluş tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi

JOSEF DE SOUZA DA 'BENİ BEİN SPORTS ŞİKAYET ETTİ' DEMİŞTİ

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Josef de Souza, geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından maç görüntülerinin olduğu bir video paylaşmış, daha sonra ise hesabı kapatılmıştı. Brezilyalı futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaptığı paylaşıma ilişkin mail aldığını ve hesabının 3 gün süreyle kapalı olacağını, paylaştığı videoyu Bein Sports'un Instagram'a şikâyet ettiğini söylemişti.

15 gün boyunca hesabına erişim sağlayamadığını belirten ve yeni bir hesap açan Souza, şunları söylemişti:

"Üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hesabıma ulaşamadım. Hesabımı geri alabilmek için çabam sürüyor. Ancak şu ana kadar yaptığım girişimler sonuçsuz kaldı. Bu nedenle eski hesabımı kurtarana kadar geçici bir Instagram hesabı açtım. En büyük Beşiktaş."

FENERBAHÇE VE BEİN SPORTS ARASINDA DA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI

Beşiktaş, yaptığı açıklama ile beIN SPORTS'a tepki gösterirken; Fatih Karagümrük - Konyaspor maçında uygulanan taraftar ses efektlerinde Fenerbahçe aleyhinde bir tezahüratın yayınlanmasının ardından Fenerbahçe ve yayıncı kuruluş arasındaki ipler de kopma noktasında gelmişti.

Beşiktaş, paylaştıkları videonun yayıncı kuruluş tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, paylaştıkları videonun yayıncı kuruluş tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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