Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika Spor

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

6 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı karar şöyle: BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORZiraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52.

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı karar şöyle:


BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORZiraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 22.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORZiraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:46 
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