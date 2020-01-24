Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun aldığı karar şöyle:
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 22.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORZiraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 22.01.2020 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPORZiraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.