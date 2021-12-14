Üye Girişi
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

14.12.2021 22:44
Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor lig maçındaki saha olayları nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

Beşiktaş Kulübü, Kayserispor lig maçındaki saha olayları nedeni ile PFDK'ya sevk edildi.

TFF tarafından açıklanan ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) yapılan disiplin sevkleri şu şekilde:

"GÖZTEPE A.Ş. Kulübü futbolcusu HALİL AKBUNAR'ın 11.12.2021 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün 11.12.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 12.12.2021 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2021 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-YUKATEL KAYSERİSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü'nün 12.12.2021 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-GZT GİRESUNSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 13.12.2021 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "usulsüz seyirci alınması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET TAYCAN BIYIK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi ABDULLAH YUVACI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi SÜMEYRA KOÇ'un aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü görevlisi MEHMET DURAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2021-2022 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 8/4 maddesi uyarınca 14.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Kulübü'nün 13.12.2021 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

BALIKESİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu GİRAY BULAK'ın 11.12.2021 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR-BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 12.12.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

AKHİSARSPOR Kulübü antrenörü BURAK HIZLIOĞLU'nun 12.12.2021 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-PAZARSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi DENİZ MURAT YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü görevlisi MEHMET ORHAN KESKEN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

AKHİSARSPOR Kulübü kaleci antrenörü NACİ AY'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Müsabakalarda Uygulanacak Covid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimat'ın 4/3 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

(İHA)

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Saadet zinciri operasyonunda gözaltına alınan 2. sınıf emniyet müdürü serbest bırakıldı 22:50 Saadet zinciri operasyonunda gözaltına alınan 2. sınıf emniyet müdürü serbest bırakıldı
Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18:21 Didem Arslan Yılmaz, rakiplerine ateş püskürdü: Ahlaksız, namussuz, vicdansız insanlar 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi 16:32 18 yaşındaki Derin Talu'dan cesur poz! Dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar 15:57 Saldırıya uğrayan oyuncu Ceyhun Fersoy'un eşi: Yere düşürdüler, tekmeleyip yumrukladılar Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 15:00 Bakan Nebati'ye AK Partili Şamil Tayyar'dan uyarı geldi: Kumar gibi anlatıp vatandaşı korkutma 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı 14:18 550 milyon liralık büyük yatırım! Yeni Tokat Havalimanı'nın açılışı için sayılı gün kaldı Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini 14:16 Köpeğe cinsel saldırıda bulunan sapık, kendisini "iktidarsızım" diye savundu Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem 14:14 Muslera'dan kötü haber var! En az 10 hafta yok, kaleci transferi artık elzem

Son Dakika Haberleri
22:55 AK Partili Göksu'dan "İBB engelleniyor" iddialarına yanıt verdi
22:49 Saadet zinciri operasyonunda gözaltına alınan 2. sınıf emniyet müdürü serbest bırakıldı
22:38 FIFA Yılın 11'i adayları belli oldu
22:32 BAE, F-35 anlaşmasından çekilmek istediğini ABD'ye iletti iddiası
22:19 Kılıçdaroğlu'ndan Teşkilat dizisine tepki
22:09 Vitor Pereira'nın yeni takımı bile belli oldu
21:41 Son Dakika! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili net konuştu: İttifak kabul ederse aday olurum
21:36 Yapımı duran metro hattında deneme sürüşleri başladı
21:32 Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği konu soruldu: SGK'yı siz mi batırdınız?
21:08 Sivasspor taraftarının küfrünü duyan Fatih Terim öfkeden deliye döndü
AK Partili Göksu'dan "İBB engelleniyor" iddialarına yanıt verdi AK Partili Göksu'dan "İBB engelleniyor" iddialarına yanıt verdi         
22:56
Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti! Sedat Peker, uzun aradan sonra avukatı aracılığıyla iletişime geçti!         
19:35
Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor Bill Gates'ten, 2022 yılı için tahminler: Hepimiz için yeni bir dönem geliyor         
18:19
Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi Dünyayı hayretler içerisinde bıraktı! "2046 yılına gittim" diyerek çektiği fotoğrafı kanıt gösterdi         
16:20
Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı Ronaldo'nun takımı Manchester United tesisleri kapattı! Maç başka güne kaldı         
15:53
CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü CHP'li Burak Erbay, yanında getirdiği bir kasa portakalı Genel Kurul'un ortasına döktü         
14:33
Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor Zamlara rağmen müptelaları hamsi ile sarıkanattan vazgeçemiyor         
14:17
Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim Sema Aydemir, Survivor All Star afişindeki fotoğrafına tepki gösterdi: Maymun gibiyim         
14:15
Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi? Cağ kebabının asıl sahibi kim? Erzurumlular mı, Artvinliler mi?         
14:13
Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın Gelecekten geldim diyen adamdan yeni açıklama: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın         
13:17
CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusuna Akyurt Belediye Başkanı cevap verdi         
13:00
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak         
10:01
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş         
09:38
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 23:05:44. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement