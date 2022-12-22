Ciciş Kardeşlerin evine polis baskını! Uyuşturucu maddeyi camdan atan Ceyda Ersoy tutuklandı

Kamuoyunda Ciciş kardeşler olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmiş ve tutuklanmıştı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, tutuklu bulunan Ersoy'un elektronik eşyalarına el koymak için evine baskın yaptı.

KUTU İÇERİSİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNDU

Bu çerçevede savcılığın "elektronik eşyalara el koyma" kararı göndermesi üzerine dün akşamüstü harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Ersoy'un evine baskın düzenledi. Evde bir süre arama yapan polis ekipleri, elektronik eşyalar olan dizüstü bilgisayar ve flash belleklere incelemek üzere el koydu. Evde aramalara devam eden Beşiktaş polisi, kardeşi Ceyda Ersoy'un odasında rulo şekline getirilmiş 50 lira buldu. Odanın penceresinin açık olmasından şüphelenen polis ekipleri, aşağıda ise kutu içerisinde 15 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

SAVUNMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Aramaların ardından Ceyda Ersoy Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alındı. Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliğine götürülen Ersoy'un ifadesi alırken suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyette "uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan işlemleri tamamlanan Ceyda Ersoy, adliyeye sevk edildi. Konuyla ilgili konuşan Ersoy, "Başkaları dışarıda cirit atarken benim bu şekilde gelmem çok komik bir şey" dedi.

Öte yandan Ersoy'un emniyette, "intihara teşebbüs", "görevi yaptırmamak için direnme", "mala zarar verme" ve "hayasızca hareketler" gibi suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.