Beşiktaş, Portekiz'de

Beşiktaş, Braga ile oynayacağı Avrupa Ligi mücadelesi için Portekiz'e geldi.



Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu dördüncü maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Portekiz'e uçtu ve dört buçuk saat süren yolculuk sonrası Porto kentine ulaştı.



Havalimanında bir grup taraftarımızın karşıladığı Kara Kartal, kara yoluyla Braga kentine hareket etti.



Beşiktaş, Braga maçı için son çalışmasını maçın oynanacağı statta bu akşam TSİ 21.30'da yapacak. Antrenman öncesi TSİ 21.00'de bir basın toplantısı düzenlenecek.



Teknik Direktör Abdullah Avcı, Braga maçı kadrosuna 17 futbolcuyu dahil etti:



Loris Karius



Utku Yuvakuran



Ersin Destanoğlu



Necip Uysal



Oğuzhan Özyakup



Caner Erkin



Domagoj Vida



Adem Ljajic



Güven Yalçın



Jeremain Lens



Tyler Boyd



Enzo Roco



Pedro Rebocho



Mohamed Elneny



Umut Nayir



Erdem Seçgin



Kartal Kayra Yılmaz - İSTANBUL