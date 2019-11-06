Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Portekiz'e gitti
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Beşiktaş, Portekiz'e gitti

8 saat önce

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Portekiz'e gitti, System.String[]

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. maçında yarın TSİ 23.00'te Municipal de Braga'da Portekiz temsilcisi Braga ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, deplasmandaki Braga maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Portekiz'e gitti. Yönetim kurulu üyeleri Kemal Erdoğan ile Fırat Fidan da takımla birlikte yer aldı.


Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Portekiz yolculuğu öncesinde takımla bir araya geldi. Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularla sohbet eden Çebi, Braga deplasmanında başarılar diledi.


Abdullah Avcı'nın, Braga maçı kadrosuna dahil ettiği 17 futbolcu şöyle:


" Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Domagoj Vida, Adem Ljajic, Güven Yalçın, Jeremain Lens, Tyler Boyd, Enzo Roco, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny, Umut Nayir, Erdem Seçgin ve Kartal Kayra Yılmaz."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Portekiz, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:39 
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