Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Portekizli sol beki renklerine kattı
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş Portekizli sol beki renklerine kattı

21 dakika önce

Beşiktaş, Guingamp'dan 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho'yu 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiraladı.

Beşiktaş Portekizli sol beki renklerine kattı, System.String[]
Beşiktaş, Guingamp'dan 24 yaşındaki sol bek Pedro Rebocho'yu 1 yıllığına opsiyonlu olarak kiraladı.

Fransız ekibi Guingamp, Portekizli stoper Pedro Rebocho'nun 1 yıllığına opsiyonlu olarak Beşiktaş'a kiralandığını duyurdu. Kulüp yaptığı paylaşımla futbolcuya teşekkür etti.

Geçen sezon takımı küme düşmesine rağmen Ligue 1'de oldukça iyi bir performans gösteren Rebocho, 38 haftalık maratonun 36 maçında sahada yer aldı ve 8 asist yaptı. Portekizli oyuncu, lig kupası ve Fransa Kupası'nda ise görev yaptığı 7 karşılaşmada, 4 kez gol pası verdi. - İSTANBUL
Pedro Rodriguez Ledesma, Guingamp, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor'un yeni forması sosyal medyayı salladı
Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattı! Zanka'dan takımına Fenerbahçe resti: Göndermezseniz oynamam Sürpriz Falcao gelişmesi! Kadroya alınmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 10:14:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Portekizli sol beki renklerine kattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]