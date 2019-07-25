Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, potada Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş, potada Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi

1 saat önce

Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Beşiktaş, potada Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi, System.String[]
Beşiktaş Sompo Sigorta Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, gelecek iki sezon için 21 yaşındaki oyuncuya başarılar dilenirken, şu ifadeler kullanıldı:
"2019-2020 sezonu öncesinde iç ve dış transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Sompo Sigorta Takımımız, geride kalan sezonda başarılı bir performans sergileyen Ömer Utku Al ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzaladı."
Ömer Utku Al, geçen sezon ligde 10 dakika 36 saniye süre, 2,2 sayı, 1,3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.
Beşiktaş, Sigorta, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Messi'ye 1 maç men ve para cezası! Genç kadın, eline aldığı silahla uzman onbaşı olan sevgilisini vurdu Fatih Terim oyuncuları haşladı! Medipol Başakşehir, forvet oyuncusu Enzo Crivelli ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.7.2019 15:21:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, potada Ömer Utku Al ile sözleşme yeniledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]