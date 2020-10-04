Beşiktaş, Rachid Ghezzal'ı kiralıyor
Beşiktaş transferin bitmesine bir günden az kala bir transferi daha bitirmek üzere.Siyah beyazlılar, Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı.
Beşiktaş transferin bitmesine bir günden az kala bir transferi daha bitirmek üzere.
Siyah beyazlılar, Leicester City'de oynayan Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için kulüp ve oyuncuyla görüşmelere başladı.Rachid Ghezzal'ın da transfer edilmesi halinde 18 yabancı futbolcusu olacak olan Beşiktaş, son gün Mirin, Douglas ve Lens ile birlikte bir oyuncuyu daha göndermeye çalışacak. Aksi halde 4 oyuncunun sözleşmesi dondurulacak.
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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:17 - Kaynak: DHA
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