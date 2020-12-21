Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmedi - Son Dakika

Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmedi

21.12.2020 09:34
Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmedi, System.String[]

Süper Lig'in 13'üncü haftasında dün akşam sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yenen Beşiktaş, puanını 22'ye yükseltti ve bir maçı bay geçtiği ligde 4'üncü sıradaki yerini korudu.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında dün akşam sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-0 yenen Beşiktaş, puanını 22'ye yükseltti ve bir maçı bay geçtiği ligde 4'üncü sıradaki yerini korudu.Siyah beyazlılar için BB Erzurumspor karşılaşması sadece 3 puan anlamı taşımıyordu. Ligde bu hafta önce Galatasaray, ardından Fenerbahçe ve son olarak lider Aytemiz Alanyaspor'un yenilmesiyle büyük bir avantaj elde eden Beşiktaş, rakiplerinin bu ikramını geri çevirmedi. Erzurum karşısında bir an önce skor avantajını yakalamak isteyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, ilk yarıda aceleci bir futbol oynayınca devreye 0-0 girdi. İkinci yarıda Necip'in kazandırdığı penaltıyla rakibin kilidini kıran siyah beyazlılar, sadece 12 dakika içinde 4 gol birden atarak farkı yakaladı ve 3 rakibinin yenildiği haftada 3 puandan fazlasını kazanmış oldu.LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI OLDUErzurumspor ağlarını 4 kez havalandıran Beşiktaş, 25 golle ligin en çok gol atan takımı haline geldi.Siyah beyazlıların 25 golün 20'sini son 8 maçta atması da dikkat çekici bir performans olarak tabelaya yansıdı. Lige 3-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan siyah beyazlılar sonraki 3 maçta sadece 2 gol atabilmişti. 5'inci haftada deplasmanda Yukatel Denizlispor mücadelesiyle başlayan 8 maçlık seride 20 gol atan Beşiktaş, oynadığı 12 maçta gol sayısını 25'e yükseltti. Siyah beyazlılar ilk dört maçta 1.25 olan gol ortalamasını son 8 maçta 2.5'a çıkardı.Beşiktaş 25 golün 12'sini iç sahada atarken 13 golü de deplasmanda kaydetti. 4 maçta 3'er golü rakip ağlara bırakan siyah beyazlılar, Fenerbahçe ve BB Erzurumspor'u 4'er golle geçti. Beşiktaş'ın suskun kaldığı tek takım ise kendi sahasında 1-0 mağlup olduğu Gençlerbirliği oldu.İÇERİDE AZ, DIŞARIDA ÇOK YİYORLigde 25 golle en çok gol atan takım olan siyah beyazlılar, yediği 16 golle ise defansif anlamda iyi bir görüntü vermedi.Dün akşamki Erzurumspor maçı Beşiktaş'ın gol yemediği 3'üncü karşılaşma oldu. Siyah beyazlıların gol yemediği 3 maçı da kendi sahasında oynaması, Vodafone Park'ta kalesini daha iyi savunduğu sonucunu ortaya çıkardı. 12 maçta kalesinde 16 gol gören Sergen Yalçın'ın öğrencileri, bu 16 golün 12'sini deplasmanda oynadığı 6 maçta yerken, kendi sahasındaki 6 maçta ise sadece 4 gole engel olamadı. Beşiktaş'ın deplasmanda maç başına yediği gol oranı 2 olurken, bu istatistik iç sahada 0.66 olarak gerçekleşti.ABOUBAKAR GOL KRALLIĞINDA LİDERLİĞE YÜKSELDİ Vincent Aboubakar 13'üncü hafta itibarıyla Beşiktaş'ın bu sezon en isabetli transferi olarak öne çıktı. 28 yaşındaki Kamerunlu forvet, dün de fileleri 2 kez sarsarken gol sayısını 8'e çıkararak krallık sıralamasında liderliğe yükseldi.Beşiktaş'a ligin başlamasından 2 hafta sonra transfer olan ve geldiğinde sakat olduğu yönünde spekülasyonlar yapılan Aboubakar, ayağının tozuyla İttifak Holding Konyaspor deplasmanına gitmişti. Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarını boş geçen deneyimli golcü, sonraki 8 maçta 8 gol ve 1 asistle oynayarak hakkındaki tüm şüpheleri hayranlığa dönüştürdü. Henüz ligin bitmesine daha uzun süre olsa da, formuyla taraftarın aklına 'Gol kralı olabilir mi?' sorusunu sokan Aboubakar, bu formunu devam ettirmesi halinde krallık için iddialı durumunu koruyabilecek.Beşiktaş, en son dört sezon önce 26 gol atan Alman oyuncu Mario Gomez ile takımdan gol kralı çıkarmış ve aynı sezonu şampiyon tamamlamıştı.

- Az
Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmedi

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmedi - Son Dakika Spor


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