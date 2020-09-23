Beşiktaş, Rio Ave karşısında - Son Dakika

Beşiktaş, Rio Ave karşısında

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşı karşıya gelecek.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın Portekiz'in Rio Ave takımıyla karşı karşıya gelecek.

Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner olacak.

Avrupa mücadelesine UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda başlayan ve Yunanistan temsilcisi PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ilerlemek için yarınki karşılaşmaya çıkacak.

Rio Ave ise 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Borac takımını deplasmanda 2-0 yenerek adını 3. ön eleme turuna yazdırmıştı.

Kazanan play-off turuna yükselecek

Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük sağlayacak ekip, play-off turuna yükselecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Turu atlayacak takım play-off'ta İtalya'nın Milan ve Norveç'in Bodo Glimt takımları arasındaki eşleşmeyi geçen tarafla İstanbul'da karşılaşacak.

Sergen Yalçın yine yok

Süper Lig'deki Trabzonspor maçı öncesi yapılan yeni tip koronavirüs testinin sonucu pozitif çıkan Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yer alamayacak.

Son test sonucu negatif çıkan Yalçın, karantina sürecinden dolayı ligdeki Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup takımla çalışmalara başladı

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları geçen Georges-Kevin N'Koudou ve Oğuzhan Özyakup, takımla çalışmalara başladı.

Hazırlık maçında sakatlanan N'Koudou, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. Trabzonspor mücadelesinde aynı durumu yaşayan Oğuzhan ise Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında yer alamamıştı.

Beşiktaş, Rio Ave, Avrupa, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 10:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş, Rio Ave karşısında - Son Dakika Spor

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