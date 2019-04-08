Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Rize'de Farklı Kazandı

Beşiktaş, Rize'de Farklı Kazandı

29 dakika önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti.

Beşiktaş, Rize'de Farklı Kazandı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı takımın gollerini Domagoj Vida, Adem Ljajic (2), Burak Yılmaz ve Güven Yalçın (3) atarken, ev sahibi takımın gollerini ise Vedat Muric ve Mohamed Abarhoun kaydetti.

Süper Lig'de üst üste 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 50'ye çıkardı. Çaykur Rizespor ise 34 puanda kaldı.

16 yıl sonra 7 gol attı

Beşiktaş, Süper Lig'de 16 yıl sonra bir müsabakada 7 kez ağları havalandırdı.

Siyah-beyazlı takım, en son 2002-2003 sezonunda 2 Mart 2003'te sahasında Göztepe ile oynadığı karşılaşmayı 7-3 kazanmıştı.

Beşiktaş, deplasmanda ise 22 yıl sonra bir lig maçında 7 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekip, 1997-1998 sezonunda 22 Kasım 1997'de oynanan maçta Vanspor'u 7-1 mağlup etmişti.

Güven Yalçın sonradan girdi, "hat-trick" yaptı

Beşiktaş'ta sonradan oyuna dahil olan Güven Yalçın, 3 kez ağları havalandırarak "hat-trick" yaptı.

Karşılaşmanın 69. dakikasında Burak Yılmaz'ın yerine oyuna giren Güven, 71, 82 ve 90. dakikalarda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Güven Yalçın, siyah-beyazlı forma altında bu sezon ligde "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu.

Öte yandan Güven Yalçın'ın son golü ile Vedat Muric'in golünde kale ağlarının yırtılması dikkati çekti.

Burak Yılmaz, deplasmanda ilk golünü attı

Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlı formayla bu sezon deplasmanda ilk golünü kaydetti.

Beşiktaş'ta görev aldığı 9. müsabakada 7. golünü atan Burak Yılmaz, daha önceki 6 golünü Vodafone Park'ta kaydetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:06 Kaynak: AA

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