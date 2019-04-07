Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Rize'de Meşalelerle Karşılandı

Beşiktaş, Rize'de Meşalelerle Karşılandı

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Rize'de konaklayacağı otele geldi.

Beşiktaş, Rize'de Meşalelerle Karşılandı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Rize'de konaklayacağı otele geldi. Taraftarlar meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında deplasmanda yarın Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş Rize'ye geldi. Özel uçak ile Trabzon'a gelen siyah-beyazlı ekip, Trabzon'dan kara yolu ile Rize'ye geldi. Kafileyi Rize'de taraftarlar kalacakları otelin önünde meşale ve marşlar eşliğinde coşkuyla karşıladı. Taraftarlar otel girişinde Beşiktaş'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çiçek takdim etti. - RİZE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:43 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Rize, Spor
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