Beşiktaş Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı istiyor! - Son Dakika

Beşiktaş Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı istiyor!

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı futbolcular için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tören düzenledi.

Beşiktaş Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı istiyor!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon öncesi kadrosuna kattığı futbolcular için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tören düzenledi.

Toplantıya Kulüp Başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu üyeleri ile yeni transferler Konrad Michalak, Nadir Çiftçi, Yasin Pehlivan, Kemal Rüzgar, Engin Bekdemir, Fabricio Baiano ve Loic Remy katıldı.

Kartal, burada yaptığı açıklamada, transferlerde özenli davrandıklarını ifade ederek, sona ermeyen transferleri açıklamadıklarını söyledi.

Takımda stoperde eksikleri olduğuna değinen Kartal, "Stoper arayışımız devam ediyor. İyi bir stoper yakalarsak takım büyük oranda tamamlanacak. İnşallah bu sezon çok iyi sorunsuz bir sezon geçiririz." dedi.

Vedat Muriç'in transferi ile ilgili bir soruya ise Kartal, "Vedat Fenerbahçe'nin malı. Satılırsa kağıt üzerindeki payımızı bize verecek. Para ayrı, futbolcu transferi ayrı. Hocamızın istediği futbolcu varsa Fenerbahçe ile görüşüp alırız. Armut ile elmayı birbirine karıştırmamak lazım." diye cevap verdi.

Transferlerin salgın sürecinde zor işlediğine işaret eden Kartal, "Ekibimiz rahat oyuncu arayışı yapamıyor. Daha çok içeride oyuncu arıyoruz. Biz inşallah stoper sorununu çözeceğiz. Transferlerde bütçeyi çok aşalım, seneye sıkıntı yaşayalım düşüncemiz yok. Bütçemiz üzerinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gökhan Akkan'ı Beşiktaş istiyor

Kaleci Gökhan Akkan'ın taliplerinin olduğuna vurgu yapan Kartal, "Gökhan'ı biz bırakmak istemiyoruz. Beşiktaş'ın istediği doğrudur. Gidip gitmeyeceğini bilmiyoruz. Beşiktaş para verir mi? Biz burada kalmasını istiyoruz. Bu sene ihtiyacımız var. Bu sene kalırsa daha iyi parlar ve seneye gidebilir diye düşünüyorum." diye konuştu.

Hasan Kartal, transferde iki acil oyuncuya, toplam dört futbolcuya ihtiyaçları olduğunun altını çizdi.

Futbolcu görüşleri

Loic Remy, Çaykur Rizespor'u seçme nedeninin kulübün yaklaşımı olduğunu söyledi.

Yeni hedefler belirlediği için buraya geldiğini vurgulayan Remy, "Rize'de bir adanmışlık var. Buraya geldikten sonra iyi bir ekip olduğumuzu gördüm. Buraya geldikten sonra genç arkadaşlarıma da katkı vermek istiyorum." dedi.

Remy, Avrupa'da başka kulüplerinde tekliflerinin olduğunu aktararak, "Rize sadece çalışmak için gelinecek bir şehir. Ben de burada çok çalışacağım. Herkes bana destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Konrad Michalak ise Türkiye'yi bildiğini anlatarak, "Türkiye futbol ortamını seviyorum. Buraya gelme konusunda çok yardımcı oldular. Hedeflere ulaşmak için çok çalışacağız." şeklinde konuştu.

Altınordu'dan transfer edilen Kemal Rüzgar, genç bir oyuncu olduğunu, üzerinde büyük yük taşıdığını aktardı.

Baiano ise transferinde Boldrin'in etkili olduğunu, iyi bir arkadaşlığı bulunduğunu, Türkiye'de kaldığı için mutlu olduğunu anlattı.

Nadir Çiftçi, iyi işler yapmak istediğini kaydetti.

Engin Bekdemir de ikinci kez Çaykur Rizespor'da olduğu için mutlu olduğunu belirtti.

Yasin Pehlivan, takımda iyi bir aile ortamı olduğunu söyledi.

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Kartal, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 13:43

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Spor Beşiktaş Rizespor'dan Gökhan Akkan'ı istiyor! - Son Dakika Spor

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