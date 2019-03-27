Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Rizespor Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, Rizespor Hazırlıklarını Sürdürdü

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Beşiktaş, Rizespor Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlılarda milli maçlarda forma giyen isimler antrenmana katılmadı.

Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleşen antrenman 1,5 saat sürerken, çalışmaya milli takımlarda görev alan Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Gönül, Adem Ljajic, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Domagoj Vida, Gary Medel, Shinji Kagawa, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Doğukan Özkan ve Oğuzhan Akgün katılmadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve değişmeli minik kale maçlarla devam eden antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Siyah-beyazlılar, Rizespor maçı hazırlıklarına yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:09 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Rizespor, Spor
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