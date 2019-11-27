Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Rusya deplasmanında! Rakip MBA Moskova...
Son Dakika Spor Beşiktaş, Rusya deplasmanında! Rakip MBA Moskova... - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Rusya deplasmanında! Rakip MBA Moskova...

6 saat önce

Başkent Moskova'da Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Beşiktaş, Rusya deplasmanında! Rakip MBA Moskova..., System.String[]

Başkent Moskova'da Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.


Beşiktaş TRC İnşaat'ın grupta ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunuyor, Rus ekibin ise 4 galibiyeti var.


İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı ise MBA Moskova, 96-81 kazanmıştı.

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Beşiktaş, Moskova, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:08 
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