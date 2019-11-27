Beşiktaş, Rusya deplasmanında! Rakip MBA Moskova...

Başkent Moskova'da Krylatskoe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.



Beşiktaş TRC İnşaat'ın grupta ikişer galibiyeti ve yenilgisi bulunuyor, Rus ekibin ise 4 galibiyeti var.



İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı ise MBA Moskova, 96-81 kazanmıştı.

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