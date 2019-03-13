Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı

Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sağanak yağmur altında bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına sağanak yağmur altında bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. Öte yandan Divan Kurulu üyeleri ile bir grup taraftar, antrenmanı izledi. Güneş ve futbolcular, antrenman sonrası misafirleriyle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı. Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:56 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BB Erzurumspor'dan Ayrılan Mehmet Özdilek: Beşiktaş İçin Hazırım Guti, Milli Takım Arasında Beşiktaş'ın Başına Geçecek

Köln Forması Giyen Anthony Modeste, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kendisini İstediğini Açıkladı Beyin Kanaması Sonucu Hastaneye Kaldırılan Prof. Dr. Beril Dedeoğlu Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.3.2019 22:10:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]