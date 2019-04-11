Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı

Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı

1 saat önce

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Sağanak Yağmur Altında Çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında M. Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sağanak yağmur altında, yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın saat 18.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:45 Kaynak: İHA
Beşiktaş Spor Kulübü, Başakşehir, Beşiktaş, Spor
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