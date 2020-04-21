Beşiktaş sahaya indi, corona virüse (koronavirüs) karşı ilk zafer - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş sahaya indi, corona virüse (koronavirüs) karşı ilk zafer - Son Dakika Spor

Beşiktaş sahaya indi, corona virüse (koronavirüs) karşı ilk zafer

6 saat önce

Spor Arena/İsmail ER - Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi doktor kontrolünden geçirilen beş futbolcuyu, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Marrone çalıştırdı.

Beşiktaş sahaya indi, corona virüse (koronavirüs) karşı ilk zafer, System.String[]

Spor Arena/İsmail ER - Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman öncesi doktor kontrolünden geçirilen beş futbolcuyu, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Marrone çalıştırdı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebiyle başlatılan gruplar halinde saha çalışması bugün de devam edecek.


Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya gibi gelişmiş ülkelerde her gün binlerce kişinin ölümüne yol açması, doğal olarak tüm Türkiye'de büyük endişelere neden olmuş ve bunun sonucunda 19 Mart'ta liglere ara verilmişti. Ancak hükümetin aldığı sıkı tedbirler ve halkımızın duyarlı davranıp devlete yardımcı olması, salgının ülkemizde bir felakete dönüşmesini engelledi. Şurası bir gerçek ki; Türk halkı koronavirüs salgını konusunda bir ay öncesine nazaran iyimser ve umut dolu. Bu iyimserlik ve gerekli tedbirlerin alınması halinde koronavirüsten korunmanın mümkün olduğu bilincinin yerleşmesi ilk ciddi sonucunu verdi... Son olarak 19 Mart'ta takım halinde çalışan Beşiktaş'ta futbolcular dünden itibaren gruplar halinde sahaya inmeye başladı.


Futbolcular idman öncesi muayene edildi


Siyah beyazlı oyunculardan Burak Yılmaz, Adem Ljajic, Domagoj Vida, Umut Nayir ve Utku Yuvakuran, dün öğle saatlerinde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, antrenörler Çağdaş Atan ve Stefano Moreno gözetiminde antrenman yaptı. İdman öncesinde tesislerde futbolcular ve antrenörler, kulüp doktorları tarafından muayene edilirken, çalışma sırasında sosyal mesafeye dikkat edildiği belirtildi. Basına kapalı olarak yapılan ve görüntü servisi yapılmayan açık saha antrenmanına katılan isimlerin teknik direktör Sergen Yalçın tarafından belirlendiği bildirildi. Beşiktaş'taki saha idmanları Yalçın'ın belirlediği liste doğrultusunda bugün de devam edecek.


Sergen Yalçın futbolcularının psikolojik durumlarını dikkate aldı


Türkiye'de koronavirüs sürecinde açık sahada antrenman yapmaya başlayan ilk takım olan Beşiktaş'ta bu kritik karar Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda alındı. Yalçın bu kararı alırken öncelikle, haftalardır evlerinden çıkamayan ve bireysel çalışma yapmak zorunda kalan futbolcuların psikolojik durumlarını dikkate aldı. Oyuncuların bu durumdan artık olumsuz etkilendiğini gözlemleyen Yalçın'ı bu karara yönelten diğer faktör uzun süredir topla çalışmamaktan kaynaklanan 'vuruş becerilerinin zayıflaması' tehlikesinin giderek yükselmesi. Uzmanlar, Süper Lig düzeyindeki futbolcuların vuruş becerilerinin normal seviyeye gelmesi için en az 3 haftalık bir antrenman süreci gerektiğini belirtiyor. Avrupa'da saha antrenmanlarına başlayan ilk futbol takımı Schalke 04 olmuştu. 3 Nisan'da sahaya inen Schalke'yi daha sonra diğer Bundesliga takımları izledi.



Sergen Yalçın, Çağdaş Atan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 08:17 

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