Beşiktaş Sahil'de yürüyüş yapan yaşlılar böyle görüntülendi - Son Dakika

Beşiktaş Sahil'de yürüyüş yapan yaşlılar böyle görüntülendi

Kimi yürüyüş yaptı kimi oturdu

İSTANBUL - 65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 11.00 ve 15.00 arası verilen sokağa çıkma izni sonrası vatandaşlar Beşiktaş Sahil'e geldi. Sahilde kimi oturan kimi yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.

65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 11.00 ve 15.00 arası verilen sokağa çıkma izni sonrası vatandaşlar Beşiktaş Sahil'e geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle Beşiktaş'ta sahiller yaşlılara kalırken sahildeki vatandaşlar havadan görüntülendi. Görüntülerde yürüyüş yapan ve sahilde oturan vatandaşlar dikkat çekti.