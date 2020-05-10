Beşiktaş sahilde yürüyüş yapan yaşlılar havadan görüntülendi - Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 11.00 ve 15.00 arası verilen sokağa çıkma izni sonrası vatandaşlar Beşiktaş sahile geldi. Sahilde kimi oturan, kimi yürüyüş yapan vatandaşlar havadan görüntülendi.



65 yaş üstü vatandaşlar için bugün 11.00 ve 15.00 arası verilen sokağa çıkma izni sonrası vatandaşlar Beşiktaş sahile geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının etkisiyle Beşiktaş'ta sahiller yaşlılara kalırken, sahildeki vatandaşlar havadan görüntülendi. Görüntülerde yürüyüş yapan ve sahilde oturan vatandaşlar dikkat çekti. - İSTANBUL