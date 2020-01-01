Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti. - Son Dakika

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Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti.
6 saat önce
Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti. İddialara göre telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir şahıs telefonu kapattıktan sonra sahilden geçen vatandaşlara "Allah'a emanet olun" diyerek silahla başına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi - İSTANBUL
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