Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti. - Son Dakika

Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti.

6 saat önce

Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti.

Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti., System.String[]

Beşiktaş sahilinde erkek bir şahıs silahıyla intihar etti. İddialara göre telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir şahıs telefonu kapattıktan sonra sahilden geçen vatandaşlara "Allah'a emanet olun" diyerek silahla başına ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi - İSTANBUL

Beşiktaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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