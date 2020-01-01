Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti (1) - Son Dakika
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Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti (1)

6 saat önce

BEŞİKTAŞ sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti.

Beşiktaş sahilinde silahla intihar etti (1), System.String[]
BEŞİKTAŞ sahilinde bir kişi başına silahla ateş ederek intihar etti.

Olay Beşiktaş Sahilindeki iskelenin yakınında saat 11.15 sıralarında meydana geldi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, telefonla konuştuğu kişiyle tartışan bir erkek, telefonu kapattıktan sonra sahilden o anda geçmekte olan vatandaşlara "Allah'a emanet olun" dedi. Yanındaki silahı çıkartıp başına ateş eden kişi, ağır bir şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri kanlar içinde yerde yatan adamın öldüğünü belirledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.


- İstanbul
Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:50 Kaynak: DHA
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