Son Dakika Haberleri: Beşiktaş saldırısının polis şehitlerinin isimleri telsizden okundu
Son Dakika 3. Sayfa Beşiktaş saldırısının polis şehitlerinin isimleri telsizden okundu - Son Dakika

Beşiktaş saldırısının polis şehitlerinin isimleri telsizden okundu

6 saat önce

Beşiktaş'ta Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen saldırı da şehit olan emniyet mensupları meslektaşları tarafından unutulmadı.

Beşiktaş saldırısının polis şehitlerinin isimleri telsizden okundu, System.String[]

Beşiktaş'ta Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen saldırı da şehit olan emniyet mensupları meslektaşları tarafından unutulmadı. Şehit polislerin isimleri telsizde tek tek okunarak yad edildi.


10 Aralık 2016 günü Beşiktaş'ta Vodafone Park etrafında yaşanan terör saldırısında 39'u polis 46 kişi şehit olmuş çok sayıda kişide yaralanmıştı. Yaşanan olayın ardından 3 yıl geçti. Şehitler meslektaşları tarafından unutulmadı. Polis telsizinde eş zaman zamanlı olarak isimleri tek tek okunan şehitler için dua edilip "Vatan Sağolsun" denildi. - İSTANBUL

Vodafone Park, Beşiktaş, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 03:05 Kaynak: İHA
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