Beşiktaş, Salih Uçan'a sezon sonunda imzayı attırıyor

Bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, Beşiktaş'la anlaştı. Sezon sonunda Alanyapsor'la sözleşmesi bitecek olan 27 yaşındaki futbolcu siyah-beyazlı kulübe imza atacak.

BEŞİKTAŞ İÇİN TEKLİFLERİ REDDETTİ

Sabah'ın habere göre; Galatasaray ve Trabzonspor'un dışında Almanya'dan da talibi olan Salih Uçan diğer tüm teklifleri Beşiktaş için geri çevirdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmeyi çok istediği başarılı oyuncunun sezon bittikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayarak 'Kartal' olacağı kaydedildi.