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Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

04.07.2021 19:18

Beşiktaş, Alanyaspor'la sözleşmesi biten Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Transferin açıklanmasının ardından Salih Uçan, "Merhaba Beşiktaş, ben Salih Uçan. Tüylerimin diken diken olduğu yerdeyim" şeklinde bir mesaj yolladı. 27 yaşındaki futbolcuya Beşiktaş, 2+1 yıllık sözleşmesi sürecinde toplam 21 milyon lira ödeyecek.

Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için hazırlanan özel videoyla transferi resmen duyurdu.

YILDA 7 MİLYON LİRA KAZANACAK

Bonservisi elinde bulunan Salih Uçan'a da yılda 7 milyon liradan 2+1 için toplamda 21 milyon lira ücret ödenecek. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon öncesi ilk transferi olan Salih Uçan'ın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi üzerine alındığı bildirildi. Ofansif orta saha oyuncusu isteyen Yalçın'ın, yönetim tarafından kendisine sunulan listede yer alan isimlerden Salih'i tercih ettiği ifade edildi.

Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Salih Uçan, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Salih Uçan'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika Spor


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