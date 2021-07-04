Geçen sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, Beşiktaş'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar, yıldız futbolcu için hazırlanan özel videoyla transferi resmen duyurdu.

YILDA 7 MİLYON LİRA KAZANACAK

Bonservisi elinde bulunan Salih Uçan'a da yılda 7 milyon liradan 2+1 için toplamda 21 milyon lira ücret ödenecek. Siyah beyazlı kulübün yeni sezon öncesi ilk transferi olan Salih Uçan'ın, teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi üzerine alındığı bildirildi. Ofansif orta saha oyuncusu isteyen Yalçın'ın, yönetim tarafından kendisine sunulan listede yer alan isimlerden Salih'i tercih ettiği ifade edildi.