Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı - Son Dakika

Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı

17.05.2021 16:19
Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı, System.String[]

Bu sezon Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte boşa çıktı. 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için uzun zamandır çaba gösteren Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekibin, Salih Uçan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon için transfer bombalarını patlatmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Alanya'da başarılı bir sezon geçiren Salih Uçan'la anlaşmaya vardı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ, KARARINDA ETKİLİ OLDU

Fanatik'in haberine göre; 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağlandı. Alanyaspor'un yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Salih Uçan ile Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyordu ancak Salih'in tercihi Beşiktaş'tan yana oldu. Orta saha oyuncusunun bu tercihinde Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının etkili olduğu öğrenildi.

Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı

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Son Dakika Spor Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • ahmet: bi sevindim fenere gelecek diye aklım çıkmıştı zamanında elimizden çıkarmak için çok uğraştık. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır

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