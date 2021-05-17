Beşiktaş, Salih Uçan'la her konuda anlaşmaya vardı
17.05.2021 16:19
Bu sezon Alanyaspor formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Salih Uçan, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte boşa çıktı. 27 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak için uzun zamandır çaba gösteren Beşiktaş, mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekibin, Salih Uçan ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, yeni sezon için transfer bombalarını patlatmaya başladı. Siyah-beyazlılar, Alanya'da başarılı bir sezon geçiren Salih Uçan'la anlaşmaya vardı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ, KARARINDA ETKİLİ OLDU
Fanatik'in haberine göre; 27 yaşındaki oyuncuyla 7.5 milyon TL'den 3 yıllık anlaşma sağlandı. Alanyaspor'un yeni sözleşme teklifine sıcak bakmayan Salih Uçan ile Süper Lig devleri Galatasaray ve Trabzonspor da yakından ilgileniyordu ancak Salih'in tercihi Beşiktaş'tan yana oldu. Orta saha oyuncusunun bu tercihinde Siyah-Beyazlı takımın şampiyon olmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının etkili olduğu öğrenildi.
Son Dakika Damadıyla beraber evini basan dünürünü göğsünden bıçakladı Gazze'nin Google haritalarındaki uydu görüntülerinin bulanıklığı araştırmacıları rahatsız etti İntihar etmek için çatıya çıktı, telefonla konuşurken polis müdahale etti Kritik toplantı başladı! 1 Haziran sonra atılacak normalleşme adımları belirleniyor Sergen Yalçın, Ghezzal'in geldiği günü anlattı: Beni sormuş, 'Google'a bak anlarsın' demişler Tam kapanma sürecinin ardından normalleşmeye geçildi! İşte yeni dönemde marketlerin mesai saatleri Pitonu andıran engerek yılanı, sürüye fazla yaklaşınca çoban köpekleri affetmedi Cenazeye katılmak istedi, ölümden döndü!