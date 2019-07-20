Beşiktaş, salonda çalıştı
20 dakika önce
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Beşiktaş Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:30 Kaynak: AA
, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekip salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı.
Antrenmana izinli olan Gary Medel
ile sakatlığı bulunan Orkan Çınar
katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
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