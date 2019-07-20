Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, salonda çalıştı
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş, salonda çalıştı

20 dakika önce

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Beşiktaş, salonda çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, siyah-beyazlı ekip salonda bir çalışma gerçekleştirdi. Denge ve kuvvet uygulamalarının ardından oyuncular, yenilenme çalışmalarıyla günü tamamladı.
Antrenmana izinli olan Gary Medel ile sakatlığı bulunan Orkan Çınar katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.
Beşiktaş, Sabah, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trafikte kalmak İstanbulluya pahalıya mal oluyor Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak Lecce: Burak Yılmaz'dan vazgeçmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 12:50:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, salonda çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]