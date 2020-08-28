Beşiktaş, salonda çalıştı

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sabah gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanı salonda gerçekleştirdi.
Futbolcular, iki grup halinde değişmeli olarak istasyonlarda denge ve kuvvet çalışması yaptı.
Beşiktaş, akşam gerçekleştireceği idmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 13:33 - Kaynak: AA
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