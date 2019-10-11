Son Dakika Haberleri: Beşiktaş salonda çalıştı! Oğuzhan ve N'Koudou katılmadı...
Son Dakika Spor Beşiktaş salonda çalıştı! Oğuzhan ve N'Koudou katılmadı...

Beşiktaş salonda çalıştı! Oğuzhan ve N'Koudou katılmadı...

1 saat önce

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve esneme çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Beşiktaş salonda çalıştı! Oğuzhan ve N'Koudou katılmadı..., System.String[]

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde salonda gerçekleştirilen idmanın, ısınma ve esneme çalışmasıyla başladığı belirtildi.


Antrenmanın, iki grup halinde denge ve kuvvet çalışmalarının ardından esneme hareketleriyle sona erdiği ifade edildi.


Antrenmana milli takımlarda olan futbolcuların yanı sıra tedavisine devam edilen Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou'nun katılmadığı bildirildi.


Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı idmanla devam edecek.


Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, Alanyaspor galibiyeti sonrası bu açıklamaları yapmıştı...


Beşiktaş Spor Kulübü, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:31 
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