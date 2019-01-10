Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Salonda ve Sahada Çalıştı

Beşiktaş Salonda ve Sahada Çalıştı

1 saat önce

Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Salonda ve Sahada Çalıştı, System.String[]


Beşiktaş, Antalya'nın Belek beldesinde ligin ikinci yarısının hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rejenarasyon antrenmanı gerçekleştiren siyah-beyazlılar, çalışmalarını salonda ve sahada yaptı. Salonda; denge, kuvvet ve streching çalışması yapılırken sahada ise; pas çalışması, top kontrolü çalışması ve dar alanda oyun çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00'de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Beşiktaş'ın antrenman görüntüleri (ARŞİV)

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:22 Kaynak: DHA

Sabah, Belek, Antalya, Beşiktaş, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Medipol Başakşehir'de Robinho, İlk Maçına Çıktı Vagner Love'ın Avukatından Beşiktaş'a FIFA Tehdidi

Trabzonspor, Kucka'nın Satışından 4 Milyon Euro Bekliyor 2,5 Milyon TL'si Çalınmak İstenen Rodallega, Adliyeye Giderek Şikayetçi Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 14:31:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Salonda ve Sahada Çalıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]