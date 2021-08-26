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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak - Son Dakika

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

26.08.2021 00:32
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak, System.String[]

Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Shakhtar'ın Monaco'yu elemesinin ardından Beşiktaş, gruplara 4. torbadan katılmaya hak kazandı. Siyah-beyazlıların böylece Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg'la aynı gruba düşme şansı kalmadı. Devler Ligi'nde kura çekimi bugün saat 19.00'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek temsilcimiz Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ın Monaco'yu Devler Ligi'nin dışına itmesinin ardından siyah-beyazlıların 4. torbada yer alacağı kesinleşti.

ZORLU RAKİPLER TEMSİLCİMİZİ BEKLİYOR

4. torbada yer alacak Beşiktaş'a grup aşamasında Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg'un rakip olma şansı kalmadı.

Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şöyle:

1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting Lizbon

2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund

3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit

4. Torba: Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Beşiktaş

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak

Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak - Son Dakika Spor


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