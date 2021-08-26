Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek tek temsilcimiz Beşiktaş'ın yer alacağı torba belli oldu. Ukrayna temsilcisi Shakhtar'ın Monaco'yu Devler Ligi'nin dışına itmesinin ardından siyah-beyazlıların 4. torbada yer alacağı kesinleşti.
4. torbada yer alacak Beşiktaş'a grup aşamasında Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö ve Wolfsburg'un rakip olma şansı kalmadı.
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar şöyle:
1. Torba: Chelsea, Villarreal, Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting Lizbon
2. Torba: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, PSG, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund
3. Torba: Porto, Ajax, Shakhtar Donetsk, RB Leipzig, Salzburg, Benfica, Atalanta, Zenit
4. Torba: Dinamo Kiev, Sheriff, Club Brugge, Young Boys, Milan, Malmö, Wolfsburg, Beşiktaş
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak - Son Dakika Spor