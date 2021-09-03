Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurdu

Son gün Barcelona'dan Miralem Pjanic kiralandı

Şampiyonlar Ligi listesinde eksik yok

Adem Ljajic'in sözleşmesi feshediliyor

ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,- Transferde oldukça hareketli bir dönem yaşayan Beşiktaş, tam 12 oyuncu alarak lig ve Şampiyonlar Ligi kadrosunu oluşturdu. Bu sezon lig şampiyonluğunun yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteklerinin tamamını gerçekleştirdi. Ghezzal ve Roiser'in bonservislerini alan Beşiktaş yönetimi, geçen sezon kiralık oynayan Montero'yu da yeniden kadrosuna kattı. Dış transferde dünyaca ünlü isimlere yönelen siyah-beyazlılar Teixeria, Batshuayi, Pjanic gibi futbolcuları alarak büyük yankı uyandırdı. Beşiktaş, yerli futbolcu olarak da Mehmet Topal, Salih Uçan, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Umut Meraş ve Mert Günok'u transfer etti.

SON GÜN BARCELONA'DAN MİRALEM PJANİC KİRALANDI

Öte yandan siyah beyazlılar kadro dışı bıraktığı oyunculardan Adem Ljajic ile sözleşmenin feshi konusunda anlaşma aşamasına geldi. Bir yıl daha kontratı bulunan Sırp oyuncu ile ilgili işlemlerin bitmesinin ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Ljajic ile Fatih Karagümrük, PAOK ve Verona gibi kulüplerin ilgilendiği öğrenildi. Ayrıca Jeramain Lens ile de fesih görüşmeleri devam ediyor.