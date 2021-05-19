Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika

Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı

19.05.2021 21:43
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı, System.String[]

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı.

Süper Lig'in 2020-2021 sezonunda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, şampiyonluk kupasını aldı.

Siyah-beyazlı takım, Vodafone Park'ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu.

Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı.

Şampiyonluk kupası özel organizasyonla stada ulaştırıldı.

Keyifli anların yaşandığı törende Beşiktaş'ın şampiyonluk kupasının sponsoru "Getir" oldu. Beşiktaş'a kupası Getir ekibi tarafından teslim edildi.

Beşiktaş'ın 1956-1957 sezonundan itibaren ligde kazandığı 16 şampiyonlukları dev ekranda yansıtıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler, kupa törenini saha içinde bekledi.

Eypio, Ömür Gedik, Aynur Aydın, Reynmen, Gökhan Tepe, Hayko Cepkin, Murat Boz ve Mustafa Sandal'ın mini konser verdiği tören sırasında Beşiktaş'ın efsane isimlerinden malzemeci Süreyya Soner sahneye çıkarak kısa bir konuşma yaptı.

Çebi: "Şerefiyle Hakkıyla şampiyon Beşiktaş"

Törende kısa bir konuşma yapan Ahmet Nur Çebi, "Şerefiyle Hakkıyla şampiyon Beşiktaş... Tüm inanmayanlara rağmen şampiyon biziz, tüm Beşiktaşlılara kutlu olsun." dedi.

Beşiktaş'ın iki kupayı aldığı bir yılın bayramını ve güzelliğini kutladıklarını belirten Çebi, "Bu bayramı bize yaşatan, yaşatmak için mücadele eden teknik ekibime, yönetim kurulu üyelerime, taraftarlarıma teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sahneye tek tek geldiler

Seremoni öncesi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yöneticilerin ardından teknik heyet ve futbolcular tek tek isimleri anons edilerek sahneye davet edildi.

Futbolcular belirledikleri şarkılar eşliğinde sahneye çıktı.

Siyah-beyazlı taraftarlar, en büyük desteği Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan teknik direktör Sergen Yalçın ile yardımcıları Murat Şahin ile Ozan Köprülü'ye verdi. Yalçın'ın isminin anons edilmesi sırasında taraftarlar, büyük bir coşku yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de siyah-beyazlı takımın kupasını vermek için sahneye geldi. Tribünde yer alan taraftarlar, Özdemir'e tepki gösterdi. Özdemir, Ahmet Nur Çebi'nin konuşma yapması isteğini geri çevirdi.

Özdemir, şampiyonluk kupasını Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncuları Atiba Hutchinson ile Necip Uysal'a verdi. İki oyuncu takım arkadaşlarının da kendilerine katılmasının ardından kupayı kaldırdı. Yöneticiler, teknik heyet, oyuncular ve aileleri sahnede büyük bir coşku yaşadı.

Turkcell Kadın Futbol Ligi 2020-2021 Sağlık Çalışanları Sezonunda şampiyonluğa ulaşan siyah-beyazlıların kadın takımı da aldığı kupayla törende yer aldı.

Tören toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Polis taraftarlara izin vermedi

Beşiktaşlı taraftarlar, stat çevresinde toplanarak şampiyonluk kutlaması yaptı.

Emniyet güçleri, Akaretler'de toplanan ve stada gitmek isteyen siyah-beyazlı taraftarları kurduğu bariyerle engelledi.

Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı
Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı

Spor Toto Süper Lig, Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş, Tören, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Beşiktaş şampiyonluk kupasını aldı - Son Dakika Spor


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