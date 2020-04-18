Beşiktaş semt pazarında dün de sıkı denetimler devam etti

Beşiktaş 'ta her cumartesi kurulan semt pazarı hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dün semt sakinleri ile buluştu. Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri de hem pazarcı esnafını denetlemek hem de vatandaşları bilgilendirmek için dün de sıkı denetimler yaptı. Girişte önce el dezenfektanı kullanan vatandaşlar ateş ölçümünden sonra pazar yerine alındı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada ve ülkemizde tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı bu günlerde 18-19 Nisan günleri arasında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Hafta sonu için uygulanan yasak nedeniyle Beşiktaş'ta her cumartesi kurulan halk pazarı bu hafta cuma günü kuruldu. Sosyal mesafe kurallarının her zamankinden daha fazla önemli olduğu bu günlerde Beşiktaş Belediyesi zabıta ekipleri de dün de hem pazarcı esnafının kurallara uyup uymadığını denetledi hem de vatandaşlara uyması gereken kuralları tekrar hatırlattı. Ekipler halk pazarına gelenlerin önce ateşini ölçtü ardından da vatandaşları el dezenfektanı kullanmaları konusunda uyardı. Tüm kontroller yapıldıktan sonra vatandaşlar pazar alanına alındı.

Pazardaki vatandaşlar belediyenin uygulamalarından memnuniyetlerini dile getirerek şunları söyledi: "Girişte yapılan ateş ölçümlerinden, kontrollerden ve ürünlerin elle seçilmemesinden çok memnun olduk. Cumartesi kurulacak pazarımızın cuma günü kurulacak olmasının önceden bize hatırlatılması da ayrıca mutluluk verici bir durum"

Esnaflar ise sokağa çıkma yasağından dolayı pazarın kurulmamasından olumsuz etkilendiklerini ifade ederek 'Cuma günü açılmış olması hem bizler için hem de vatandaşlar için güzel bir uygulama oldu. Hiç kimse mağdur olmadı?

BAŞKAN RIZA AKPOLAT: KOMŞULARIMIZ İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da vatandaşların sağlığı için denetimlerin devam ettiğini belirterek sosyal medya hesabından, 'Cumartesi semt pazarımız, hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle dün kuruldu. Hem pazarcı esnafının hem de ihtiyacını pazardan karşılayan komşularımızın sağlığı ve güvenliği için zabıta ekiplerimiz görevi başındaydı.' paylaşımında bulundu.

- İstanbul