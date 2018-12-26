Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Şenol Güneş'e Sözleşme Yenileme Teklifinde Bulunacak

Beşiktaş Şenol Güneş'e Sözleşme Yenileme Teklifinde Bulunacak

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak.

Beşiktaş Şenol Güneş'e Sözleşme Yenileme Teklifinde Bulunacak, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, futbol takımı teknik direktörü Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifinde bulunacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, bugün toplanan kulüp yönetim kurulunun, görevi sezon sonunda bitecek Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Şampiyonluk yolunda teknik direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve camiamıza olan inancımız tamdır. Tüm Beşiktaşlıları takımımıza destek olmaya davet ediyoruz." denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 07:31 Kaynak: AA

Futbol, Beşiktaş Spor Kulübü, Şenol Güneş, Spor
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