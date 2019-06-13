Beşiktaş, Şeref Bey'i andı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, futbol şubesi kurusucu Şeref Bey'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:23 Kaynak: AA
Kulübü, futbol şubesi kurusucu Şeref Bey'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün Twitter
hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbol
şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan Beşiktaş'ın Şeref'i Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 86. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz."
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