Beşiktaş, Şeref Bey'i unutmadı
1 saat önce
Beşiktaş, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 86. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
, futbol şubesinin kurucusu Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 86. yılı dolayısıyla mesaj yayınladı. Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol
şubemizin kurucusu, futbol takımımızın ilk kaptanı ve aynı zamanda teknik direktörlüğünü yapan 'Beşiktaş'ın ŞEREF'i' Ahmet Şerafettin Bey'i (Şeref Bey) vefatının 86. yılında saygıyla ve minnetle anıyoruz" denildi.
(İHA)
İşte Konami'nin yeni oyunu eFootball PES 2020'nin detayları!
Erdoğan'dan 6 maddelik paylaşım
EURO 2020 biletleri satışa çıktı
Sürpriz gelişme! Burak Yılmaz Lecce ile anlaştı