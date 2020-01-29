Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.



Beşiktaş, Sergen Yalçın konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:



"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz." - İSTANBUL