Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika
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Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi

6 saat önce

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi, System.String[]

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.


Beşiktaş, Sergen Yalçın konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:


"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz." - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:09 Kaynak: İHA
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