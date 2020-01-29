Beşiktaş, Sergen Yalçın'ı KAP'a bildirdi - Son Dakika

Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın konusunda mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayırmasının ardından Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Beşiktaş'tan KAP'a yapılan açıklamada konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Ali Rıza Sergen Yalçın ile 1.5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Teknik Direktörümüz Ali Rıza Sergen Yalçın'a çalışmalarında başarılar dileriz."

(İHA)