Beşiktaş, Sergen Yalçın için Park'ta yarın imza töreni düzenleyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Sergen Yalçın için Park'ta yarın imza töreni düzenleyecek - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın için Park'ta yarın imza töreni düzenleyecek

6 saat önce

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek.

Beşiktaş, Sergen Yalçın için Park'ta yarın imza töreni düzenleyecek, System.String[]

Beşiktaş Kulübü, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için yarın taraftarının önünde imza töreni düzenleyecek.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Vodafone Park'taki imza töreninin saat 19.03'te başlayacağı belirtildi.

İmza töreninin Beşiktaşlı taraftarlara açık olduğu kaydedildi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Sergen Yalçın, Vodafone Park, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 07:04 Kaynak: AA
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