Beşiktaş, Sergen Yalçın için TFF'yi bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Sergen Yalçın için TFF'yi bekliyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın için TFF'yi bekliyor

7 saat önce

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, bu sabah takımın başında ilk antrenmanına çıkmak için ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın için TFF'yi bekliyor, System.String[]

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, bu sabah takımın başında ilk antrenmanına çıkmak için ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) beklenen tescilin gecikmesi sebebiyle 11.30'da başlaması gereken antrenman bir saat ileriye alındı. Siyah-beyazlılar tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra Sergen Yalçın için resmi açıklamayı yapacak. Açıklamanın ardından tecrübeli teknik adam antrenmanda takımının başında yer alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sergen Yalçın'ın arşiv görüntüleri


Sergen Yalçın, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş, Sergen Yalçın'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi
Beşiktaş, Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta imza töreni düzenleyecek Beşiktaş, Oğuzhan'ı Feyenoord'a kiraladı Kobe Bryant'ın öldüğü kazanın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 18:48:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Sergen Yalçın için TFF'yi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]