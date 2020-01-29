Beşiktaş, Sergen Yalçın için TFF'yi bekliyor

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, bu sabah takımın başında ilk antrenmanına çıkmak için ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) beklenen tescilin gecikmesi sebebiyle 11.30'da başlaması gereken antrenman bir saat ileriye alındı. Siyah-beyazlılar tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra Sergen Yalçın için resmi açıklamayı yapacak. Açıklamanın ardından tecrübeli teknik adam antrenmanda takımının başında yer alacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Sergen Yalçın'ın arşiv görüntüleri