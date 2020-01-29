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Beşiktaş, Sergen Yalçın için TFF'yi bekliyor
7 saat önce
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, bu sabah takımın başında ilk antrenmanına çıkmak için ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 11:43 Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, bu sabah takımın başında ilk antrenmanına çıkmak için ekibiyle birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) beklenen tescilin gecikmesi sebebiyle 11.30'da başlaması gereken antrenman bir saat ileriye alındı. Siyah-beyazlılar tescil işlemlerinin tamamlanmasından sonra Sergen Yalçın için resmi açıklamayı yapacak. Açıklamanın ardından tecrübeli teknik adam antrenmanda takımının başında yer alacak.
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