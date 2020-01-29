Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi

6 saat önce

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi, System.String[]

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi - İSTANBUL

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın videosu beğeni yağmuruna tutuldu
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile ilk antrenmanına çıktı Emre Mor'den Falcao'ya olay sözler: İşine bak Antalyaspor, Arda Turan'ı istiyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 23:22:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Sergen Yalçın ile 1 buçuk yıllık anlaşma sağlandığını KAP'a bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]