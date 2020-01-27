Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı

6 saat önce

Beşiktaş, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı, System.String[]

Beşiktaş, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.


Abdullah Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş, teknik direktörülük görevi için Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ta yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. - İSTANBUL

Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:21 Kaynak: İHA
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