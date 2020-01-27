Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

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Beşiktaş, Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı
6 saat önce
Beşiktaş, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 06:45 Kaynak: İHA
Beşiktaş, teknik direktörülük için Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı.
Abdullah Avcı ile yolları ayıran Beşiktaş, teknik direktörülük görevi için Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına vardı. Beşiktaş'ta yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası, resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
(İHA)
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