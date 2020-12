Beşiktaş, Sergen Yalçın'la zirveye yürüyor

Genç oyuncular yüzünden eleştirildi ama sahada gençler de var

Ali DANAŞ/ -

Beşiktaş, Süper Lig'in 15'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0'lık net bir skorla geçerek zirveye ortak oldu.İlk 4 haftada sadece 4 puan alan ve 15'inciliğe kadar gerileyen siyah beyazlılar, sonraki 10 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak 24 puan daha topladı ve 28 puanla 2'nciliğe kadar yükseldi. İlk haftalarda çokça eleştirilen Sergen Yalçın ise gelinen noktada başarının mimarı olarak en ön plana çıkan kişi oldu. Kötü sonuçların alındığı haftalarda futbolculara olan inancını kaybetmeyen ve bunu sıkça dile getiren Yalçın, adeta sihirli dokunuşlarla oyunculardan yüksek seviyede verim almasını başardı. Kiralık gönderilmesi düşünülen ancak santrfor alınamadığı için takımda kalan Larin, sakat olduğu ve sürekli oynayamayacağı söylenen Aboubakar, transferin son gününde geldiği için soru işareti olan Ghezzal ile birlikte Rosier ve Josef de Souza, Sergen Yalçın'la adeta yeniden doğdu. Bu futbolculara takımın tecrübelileri Atiba ve Vida gibi isimler de eşlik edince, ortaya şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan ve ligin de en çok gol atan takımı çıktı.GENÇ OYUNCULAR YÜZÜNDEN ELEŞTİRİLDİ AMA SAHADA GENÇLER DE VARTeknik direktör Sergen Yalçın; Fatih Aksoy, Ahmet Gülay ve Alpay Çelebi gibi gençlerin Aytemiz Alanyaspor'a verilmesinden dolayı da sezon başında sert bir şekilde eleştirilmiş, hatta 'gençlere ve altyapı oyuncularına güvenmiyor' şeklinde ithamlarla bile karşı karşıya kalmıştı.Ancak; kaleye transfer yaptırmayan Yalçın, altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Ersin, 16 yaşındaki Emre Bilgin ve 3 sezondur takımda olan 24 yaşındaki Utku'yla yola devam ederek en cesur kararı almıştı esasında. Kalecilere ek olarak 19 yaşındaki sol bek Rıdvan Yılmaz'ı da takıma monte eden Sergen Yalçın, uzun yıllar sonra sürekli olarak altyapıdan 2 futbolcuyu on birde oynatan teknik direktör oldu. Öyle ki Sergen Yalçın, Necip Uysal da dahil edildiğinde 14 maçın 5 tanesine 2 altyapı oyuncusuyla başlarken, tam 3 maçın onbirinde altyapıdan 3 futbolcuya yer verdi. Tecrübeli teknik adam kalan 6 maçın onbirinde de bir altyapı oyuncusu görevlendirerek 14 maçın on birinde mutlaka altyapıdan yetişen futbolcu oynatan teknik direktör oldu.İşte maçlar ve on birde başlayan altyapı oyuncuları: Trabzonspor-Beşiktaş: Ersin, NecipBeşiktaş-Antalyaspor : Ersin, NecipKonyaspor-Beşiktaş: Ersin, NecipBeşiktaş-Gençlerbirlği: Ersin, Rıdvan, NecipDenizlispor-Beşiktaş: ErsinBeşiktaş-Malatyaspor: ErsinGaziantep FK-Beşiktaş: ErsinBeşiktaş-M.Başakşehir: Rıdvan,NecipFenerbahçe -Beşiktaş: Rıdvan,NecipBeşiktaş-Kasımpaşa: RıdvanA.Alanyaspor-Beşiktaş: RıdvanBeşiktaş-B.B.Erzurumspor : Ersin, Rıdvan, Necip Ankaragücü-Beşiktaş: ErsinBeşiktaş-D.G.Sivasspor: Ersin, Rıdvan, Necip