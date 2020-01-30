Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı - Son Dakika Spor

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idman, sağanak yağmur altında gerçekleşti. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda çabukluk oyununun yer aldığı tek pas çalışması yapıldı. İdman, taktik çalışması ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile tamamlandı.


Antrenmanda Dorukhan Toköz yer almazken, Jeremain Lens sahada yürüyüş yaptı. Altyapıdan genç futbolcular Almos Kaan Kalafat ile Harun Kaya da antrenmanda yer aldı.


Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve öğleden sonra özel uçakla Trabzon'a, ardından kara yolu ile Rize'ye giderek kampa girecek.

Çaykur Rizespor, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:54 
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