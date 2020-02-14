Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi - Son Dakika
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Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi

40 dakika önce

Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Başakşehir'e 1-0 yenildi. Bu skorla siyah-beyazlı takım Sergen Yalçın ile ilk kez mağlubiyet yaşadı. Bilindiği üzere Abdullah Avcı'nın gönderilmesinin ardından takımın başına getirilen Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarından 3 puanla ayrılmıştı.

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi, System.String[]

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi. Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.

ZORLU PERİYOT YENİLGİYLE BAŞLADI

Ligin 22. haftasından itibaren zorlu bir periyodun içine giren Beşiktaş, bu virajın ilk maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu. Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından gelecek hafta zirvenin ortaklarından Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş, bir sonraki hafta ligin iddialı ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bir sonraki hafta MKE Ankaragücü ile evinde oynayacak siyah-beyazlı takım, 26. haftada ise Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak.

BEŞİKTAŞ 28. GOLÜNÜ YEDİ

Geçen haftaki Gaziantep FK maçını gol yemeden tamamlayan Beşiktaş, bir maç sonra gol yedi. Siyah-beyazlı ekip, Gaziantep FK karşılaşması öncesi üst üste 8 lig maçında gol yemişti. Beşiktaş, bu sezon ligdeki rakiplerinin 28. golüne engel olamadı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:18 Kaynak: AA
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