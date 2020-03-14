Beşiktaş, sessiz derbide Galatasaray ile karşılaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, sessiz derbide Galatasaray ile karşılaşıyor - Son Dakika Spor

Beşiktaş, sessiz derbide Galatasaray ile karşılaşıyor

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

Beşiktaş, sessiz derbide Galatasaray ile karşılaşıyor, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.


Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanacak.


Bu sezon beklediği sonuçları alamayarak şampiyonluk yarışında gerilerde kalan siyah-beyazlı ekip, 43 puanla haftaya beşinci sırada girdi.


Sarı-kırmızılı rakibi karşısında alacağı galibiyetle zirveye yaklaşmayı hedefleyen Beşiktaş, sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi 1-0 kazanmıştı.


- Sergen Yalçın'ın ilk derbisi


Teknik direktör Abdullah Avcı'nın görevine son verilmesinin ardından sembol haline geldiği siyah-beyazlı kulüpte teknik direktör olarak göreve başlayan Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında ilk kez bir derbide kulübede yer alacak.


Ligin 20. haftasında göreve başlayan Sergen Yalçın, takımının başında 6 maçta görev yaptı. Oynadığı son 2 maçı kazanan siyah-beyazlı ekip, Sergen


Yalçın yönetiminde 4 galibiyet, birer yenilgi ve beraberlik aldı.


- Sarı kart alarmı


Beşiktaş'ta derbi öncesi 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.


Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde 27. haftadaki Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.


- Muhtemel 11


Uzun süreli sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve sezonu kapatan Douglas Pereira'dan yoksun Beşiktaş'ın, Galatasaray derbisine başlaması beklenen 11'i şöyle:


Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Muhammed Elneny, Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Kevin- Prince Boateng, Georges-Kevin N'Koudou, Burak Yılmaz.


Sergen Yalçın, Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:04 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Obi Mikel'in "Sezon iptal edilmeli" çıkışı Trabzonsporluları kızdırdı
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Beşiktaş'ın başvurusuna yanıt: Camiaları birbirine düşürmeyelim Fatih Karagümrük-Altay maçının ardından saha karıştı

Son Dakika Haberleri
19:15 Aminu Umar ameliyat edildi
19:14 Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
19:14 Futbol: Süper Lig
19:13 Karabükspor 3. Lig'e düştü
19:05 Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 19:22:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, sessiz derbide Galatasaray ile karşılaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]